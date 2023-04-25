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Сергей Меликов посетил новый офис Министерства цифрового развития Дагестана

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Сотрудники Минцифры Дагестана в апреле текущего года перешли в новый офис ведомства.

После завершения капитального ремонта, который стартовал в октябре 2022 года и проходил за счёт сэкономленных бюджетных средств в ходе реализации госпрограммы «Развитие информационно-коммуникационной инфраструктуры», на объекте площадью более 1200 квадратных метров появился конференц-зал на 30 человек, переговорные комнаты, центр компетенций, а также многое другое.

Новый офис ведомства посетил глава Дагестана. О проведённой работе Сергею Меликову рассказал руководитель ведомства Юрий Гамзатов. После осмотра помещений, руководитель региона пожелал коллективу успехов и плодотворной работы.

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