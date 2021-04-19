Сергей Меликов посетил культурные центры в Агульском районе

Сергей Меликов посетил Агульский район. В Тпиге он посетил Дом культуры, Историко-краеведческий музей, Агульскую межпоселенческую библиотеку и Центр традиционной культуры народов России.

Историко-краеведческий музей сотрудничает с Дербентским историческим музеем и историческим музеем в Санкт-Петербурге.

Музей посещают туристы, блогеры и местные жители. Здесь около 300 экземпляров. Представлен быт агульцев.

В межпоселенческой библиотеке находится 98 тысяч экземпляров книг, в том числе и детская литература.

Республиканский бюджет выделяет средства на пополнение фонда, закуплены компьютеры для библиотеки.

В Центре традиционной культуры действует сводный фольклорный ансамбль «Агул», выступают фольклорные коллективы. В 2014 году Центр занял третье место в Республиканском смотре на лучшее муниципальное учреждение клубного типа. В 2021 году вошел в федеральный проект «Культура», который предусматривает финансирование в размере 17 млн рублей из федерального бюджета на ремонт.

По словам главы Агульского района Закира Каидова, здание нуждается в капитальном ремонте. Оно построено в 80-х годах прошлого века. В 2014 году на средства из местного бюджета отремонтировали фасад и кровлю.

Сергей Меликов поручил взять на заметку развитие культурных объектов района.