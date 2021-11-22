Сергей Меликов поручил взять на особый контроль вопрос оказания медицинской помощи пострадавшим в результате хлопка газовой смеси

«Сегодня, 22 ноября, в Махачкале произошел хлопок газовоздушной смеси в частном доме по проспекту Амет-Хана Султана. По предварительным данным, в результате ЧП один человек получил травмы, несовместимые с жизнью, он скончался. Пострадали еще четыре человека, среди них двое детей. Все они госпитализированы в Республиканскую клиническую больницу.

В связи с произошедшим Глава Дагестана Сергей Меликов дал соответствующие поручения, в том числе Министерству здравоохранения республики – взять на особый контроль вопрос оказания медицинской помощи пострадавшим.

На месте работают пожарные расчеты, спасатели Дагестанского поисково-спасательного отряда, Махачкалинской и Каспийской базовых поисково-спасательных служб, а также бригады скорой помощи. Для координации всех действий там же находятся начальник ГУ МЧС России по Дагестану Нариман Казимагамедов и заместитель прокурора республики Андрей Потапов. По данному факту прокуратура начала проверку. Также на место происшествия выехали следователи Следственного управления СК России по Республике Дагестан. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, решается вопрос о возбуждении уголовного дела», — сообщает пресс-служба Главы Дагестана.