Сергей Меликов поручил выделить компенсации семьям погибших пассажиров автобуса «Махачкала-Санкт-Петербург»

По поручению Главы Дагестана Сергея Меликова Правительство приняло решение о выделении 3 млн 650 тысяч рублей семьям погибших и пострадавших в результате ДТП с участием пассажирского автобуса в Республике Калмыкия.

Семьям шестерых погибших будет выделено по 500 тысяч рублей. По 400 и 250 тысяч рублей — двое пассажиров, получившие тяжелые и средней степени тяжести травмы.

Деньги поступят из резервного Фонда Правительства РД.

ДТП произошло 24 октября на федеральной автодороге Астрахань — Элиста — Ставрополь в Яшкульском районе Калмыкии. Заказной пассажирский автобус, следовавший по маршруту «Махачкала — Санкт-Петербург», столкнулся с «Камазом».

В результате ДТП погибли 6 человек, еще 8 пострадали.