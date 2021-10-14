Сергей Меликов поручил досрочно подать тепло в садики

Врио главы республики Сергей Меликов провёл совещание с руководителями органов исполнительной и муниципальной власти для обсуждения борьбы с COVID-19.

Сергей Меликов поручил подать отопление в детские сады и медучреждения досрочно. Отмечается рост заболеваемости среди детей и фиксируются тяжелые случаи у людей до 30 лет.

Глава республики призвал коллег работать на опережение и профилактику, а не ждать, когда ситуация станет критической.

Говоря о росте числа заболевших среди детей, Николай Павлов связал это с низким температурным режимом в образовательных организациях республики. По данным мониторинга, температура в школах и детских садах сегодня от 17 до 19 градусов при нормативе – от 21 до 23 градусов тепла.