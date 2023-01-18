Сергей Меликов: «Пока наши ребята с оружием в руках защищают страну, их семьи не останутся без поддержки»

Одним из приоритетных задач, которые поставил Глава Дагестана перед органами власти, является оказание помощи семьям военнослужащих, участвующих или погибших в СВО. Помимо федеральных выплат, которые могут получить семьи военных в случае их гибели или ранения, действуют и региональные меры поддержки — это страховые и разовые выплаты, а также другая финансовая помощь. Для этого был создан фонд помощи «Все вместе», куда республика выделила 50 млн рублей в качестве первоначального взноса. Семьи участников СВО в Дагестане не остаются без внимания, регулярно их навещают представители органов власти, общественники и волонтеры. Им оказывают материальную помощь, привозят продукты питания, а также помогают в решении их жизненных проблем. Так, накануне по поручению Меликова провели газ семье мобилизованного жителя Кайтагского района, где живет его супруга с маленьким ребенком. Семьи военнослужащих, мобилизованных и добровольцев, участвующих в СВО, могут рассчитывать и на другие меры поддержки со стороны государства. Согласно указу главы Дагестана Сергея Меликова, членам таких семей в первоочередном порядке должна оказываться необходимая социальная и медицинская помощь и содействие в трудоустройстве. Также им положена единовременная региональная выплата в размере 100 тысяч рублей. Их освободили от родительской платы в дошкольных учреждениях. А дети участников СВО смогут без вступительных испытаний начать обучение в ДГУНХ, также будет введена специальная квота для поступления в другие вузы республики. Станет бесплатным и посещение детьми кружков и секций. Семьи могут рассчитывать на помощь в оформлении иных выплат или мер соцподдержки, на которые имеют право, также на бесплатную психологическую и юридическую помощь. Помимо этих общеизвестных мер поддержки есть и другие: — военнослужащие и члены их семей могут получить льготное направление на лечение в других регионах России; — бесплатно посещать театры, музеи и другие культурно-досуговые мероприятия; — бесплатно посещать спортивные объекты и любые спортивные мероприятия в Дагестане; — их должны зачислить в спортивные школы и на безвозмездной основе обеспечить спортивной формой; — детям помогут приобрести учебные материалы, а за пожилыми родственниками закрепят социального работника. Вам не выплатили положенные средства? Столкнулись с проблемами в оформлении той или иной меры поддержки? Сообщите об этом Главе Республики Дагестан на специальном сайте http://voprosmelikovu.ru.

Источник: Мирмол