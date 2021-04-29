Сергей Меликов подвел итоги прямого эфира

По завершении прямого эфира с руководителем Республики Дагестан, прошедшим 28 апреля, журналисты поинтересовались впечатлениями от общения с населением. Сергей Меликов отметил, что такой формат позволил оценить изначально поставленные руководством задачи как верные, однако некоторые вопросы требуют детального изучения для компетентного подхода к решению и разъяснению народу.

Обратную связь с населением врио Главы Дагестана оценил как значимый и положительный процесс, который позволил ему услышать новые идеи. Такие, как создание скейт-площадок, выдача водительских прав инвалидам, создание определённой инфраструктуры и так далее. Однако для решения многих задач по всем намеченным направлениям требуется слаженная, продуманная, стратегическая работа: составление проектов, планирование, финансирование.

«Мы сегодня работаем в таком режиме, что одной рукой должны исправлять ошибки, другой — стараемся писать Стратегию (…) по улучшению социально-экономического положения в Дагестане», — констатировал Меликов.