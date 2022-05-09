Сергей Меликов почтил память погибших в годы Великой Отечественной войны

Глава Республики Дагестан Сергей Меликов и председатель Республиканского комитета ветеранов Вооруженных Сил Российской Федерации и силовых структур Магарам Алиджанов возложили цветы к памятнику Воину-Освободителю.

В торжественной церемонии приняли участие руководители республики, представители правоохранительных структур, региональных министерств и ведомств, муниципальной власти, общественных организаций.

Собравшиеся почтили минутой молчания воинов-дагестанцев, павших на полях сражений Великой Отечественной войны 1941 — 1945 годов.

В аллее, посвященной Героям, руководитель республики также возложил цветы. Здесь уже есть и портрет современного героя – офицера Нурмагомеда Гаджимагомедова.

Мемориальная церемония продолжилась на городском Воинском кладбище, где захоронены бойцы Красной Армии, в числе которых Герои Советского Союза.

На воинском кладбище Махачкалы захоронено свыше тысячи дагестанцев-участников Великой Отечественной войны.

Дагестанцы с первых дней войны единодушно поднялись на защиту Отечества и героически сражались у стен Бреста, Ленинграда, Москвы, Одессы, Севастополя, Сталинграда, Новороссийска, на территории Белоруссии, Украины, России и на Северном Кавказе. На фронт ушли около 180 тысяч дагестанцев, каждый второй не вернулся с войны – 90 тысяч человек осталось на полях сражений. 59 наших земляков стали героями Советского Союза, семеро дагестанцев — полные кавалеры ордена Славы.