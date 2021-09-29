Политика

Сергей Меликов: «Первая задача – до 2024 года создать условия для жизни людей»

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Проект Стратегии социально-экономического развития до 2030 года, который был презентован врио Главы РД Сергеем Меликовым 28 сентября в Махачкале на Республиканской конференции «Социально-экономическое развитие Республики Дагестан», впервые за много лет определяет приоритеты развития Дагестана на ближайшее время и на долгосрочный период до 2030 года буквально во всех сферах общественного развития региона. И что важно, на первое место ставится задача создать условия для жизни людей до 2024 года. 

Столь масштабные и стратегические планы по развитию Республики Дагестан со времен развала СССР перед собой и своей командой не ставил ни один руководитель республики. И что еще важно, на что обратил внимание Сергей  Меликов, так это на то, что он сделал акцент на неравномерном развитии Дагестана. И что греха таить, за всю историю своего развития с советских времен не всем районам Дагестана уделялось равномерное внимание в плане развития экономики, дорожной сети, строительства и развития инфраструктуры населенных пунктов.  Больше внимания уделялось тем районам,  выходцы из которых стояли у руля руководства республикой.

Да, население Дагестана заслуживает большего уровня жизни и благополучия. И для этого у нас есть большой экономический и человеческий потенциал. Дело за  планомерным  и поэтапным воплощением в жизнь намеченных важных стратегических задач. На будущее экономического развития региона с приходом нового руководства народ  смотрит с оптимизмом.

Абдурахман Манафов, зам. гл. редактора «Вести Агула»

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