Сергей Меликов: «Память о павших будет жить вечно…»

В День памяти погибших при выполнении служебных обязанностей сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации Сергей Меликов обратился к дагестанцам, отметив, что 8 ноября — это дата, которая стала «символом глубокого уважения к тем, кто до конца был предан Родине». Глава Республики Дагестан подчеркнул, что ежедневная работа сотрудников внутренних дел сопряжена с риском для жизни, и особенно ярко чувство долга борцов правопорядка проявилось в Дагестане. «Перед их подвигом мы склоняем головы», — сказал Сергей Меликов.

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