Общество

Сергей Меликов: «Память о павших будет жить вечно…»

Оставить комментарий

В День памяти погибших при выполнении служебных обязанностей сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации Сергей Меликов обратился к дагестанцам, отметив, что 8 ноября — это дата, которая стала «символом глубокого уважения к тем, кто до конца был предан Родине». Глава Республики Дагестан подчеркнул, что ежедневная работа сотрудников внутренних дел сопряжена с риском для жизни, и особенно ярко чувство долга борцов правопорядка проявилось в Дагестане. «Перед их подвигом мы склоняем головы», — сказал Сергей Меликов.

Также читают:

Лесничества готовят участки для проведения лесопос...
Салман Дадаев обсудил эпидемиологическую обстановк...
Карета Деда Мороза и Снегурочки прокатилась по ули...
В Махачкале открылся Центр адаптации иностранных г...

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *