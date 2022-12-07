Сергей Меликов ознакомился со стратегическими объектами и передовыми предприятиями Азербайджана

Во второй день рабочей поездки в Азербайджан Сергей Меликов ознакомился со стратегическими объектами и передовыми предприятиями страны.

В первую очередь глава региона посетил Бакинский международный морской торговый порт, который является важным пунктом транзитной инфраструктуры, соединяющей Европу с Азией. В его состав входят различные терминалы: пассажирский, нефтяной, главный грузовой, паромный и контейнерный.

Генеральный директор порта Талех Зиядов рассказал о существующих мощностях этого объекта и перспективах его развития. Первый этап строительства Бакинского порта завершился в 2018 году. Это способствовало увеличению пропускной способности до 15 миллионов тонн в год и до 100 000 контейнеров TEU. Ожидается, что до середины следующего года будут завершены технико-обосновательные работы, связанные со второй фазой строительства. Пропускная способность транспортного узла увеличится до 500 тысяч контейнеров в год.

Сергей Меликов со своей стороны отметил историческую значимость Бакинского международного морского торгового порта. По его мнению, он всегда отличался своей экономической развитостью, оказывая весь спектр услуг для организации морских перевозок.

Говоря о перспективах развития этого направления, глава Дагестана подчеркнул:

«Мировая экономика показывает, что Великий шёлковый путь имеет тенденцию к возрождению. Перевозки востребованы, грузопотоки растут, рынки меняются, создание морских хабов на Каспии становится очень востребованным направлением».

Талех Зиядов отметил: «У нас большой шанс стать «пятизвездочным» хабом, что даёт импульс для создания других региональных точек. Например, в Дагестане, Туркменбаши или Актау. У каждого своя специализация и каждый остаётся в выигрыше».

В этот же день Сергей Меликов ознакомился с возможностями Алятской свободной экономической зоны, которая имеет стратегическое географическое положение рядом с Бакинским портом и на пересечении основных международных транспортных коридоров.

Председатель правления уполномоченной структуры Алятской свободной экономической зоны Валех Алескеров рассказал о построенных здесь логистических центрах и реализуемых проектах.

Особое внимание он обратил на то, что созданная инфраструктура будет привлекательной для инвесторов и сыграет особую роль в расширении потенциала коридоров «Восток – Запад» и «Север – Юг».

Сергей Меликов побывал и на Бакинском судостроительном заводе, основанном в 2011 году. На предприятии с годовой производственной мощностью 25 тыс. тонн металлоконструкций на сегодняшний день построено 10 судов, выполнено около 170 проектов по ремонту и модернизации судов.

В завершение рабочей поездки Сергей Меликов посетил Представительство Республики Дагестан в Азербайджанской Республике.