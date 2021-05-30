Сергей Меликов ознакомился с проблемами жителей кутанов

В процессе своего рабочего планового знакомства с северной частью Дагестана Сергей Меликов побывал на кутанах Рутульского района и ознакомился с соцобъектами данных территорий.

Например, в селе Новый Кальял Сергей Меликов побывал в школе 85-го года постройки. По факту посещения рассматривается возможность модульной пристройки к школе для ее расширения. В целом, в данном населённом пункте вопросы дошкольного и школьного образовательных учреждений — острые, так как статус данных земель не позволяет строить здесь новые соцобъекты.

Сергей Меликов отметил, что по статусу земель отгонного животноводства уже поставлена задача для принятия соответствующего закона. Руководитель республики предупредил, что данный закон будет непростым и потребует общественных слушаний.