Сергей Меликов ответит на вопросы дагестанцев в прямом эфире

14 апреля врио Главы Дагестана Сергей Меликов в прямом эфире ответит на вопросы дагестанцев. Оставить свое обращение можно уже сегодня через портал VoprosMelikovu.ru, или в директ инстаграм-аккаунта @Agiprd. Голосовые сообщения и видеовопросы принимаются по WhatsApp-номеру +7-988-637-05-05. Во время прямого эфира можно будет дозвониться в студию по телефону (8722) 69-44-76. Трансляция программы будет проходить на каналах РГВК «Дагестан», ГТРК «Дагестан», а также на сайте voprosmelikovu.ru и в социальных сетях.

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