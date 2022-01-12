Сергей Меликов отправил благодарственное письмо родителям курсанта-отличника

На имя Главы Дагестана Сергея Меликова поступило благодарственное письмо от начальника расположенной в Санкт-Петербурге Военной академии материально-технического обеспечения, генерал-лейтенанта Андрея Топорова. В письме говорится об отличных результатах в учебе, боевой подготовке, а также общественной деятельности вуза курсанта Гасана Гасанова из Дагестана.

Сергей Меликов направил благодарственное письмо в адрес родителей Гасанова за прекрасное воспитание сына, а также поблагодарил руководство вуза, где он обучается, за высокую оценку дагестанца.

В тексте говорится: «Гасан достойно продолжил славные семейные традиции служения Родине, на деле доказывая своё трепетное отношение к культуре и ценностям нашего Дагестана, издревле прославленного как край воинов, мужественных горцев, полных достоинства и чести. Мы гордимся нашим курсантом».