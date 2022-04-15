Сергей Меликов отметил в своём телеграмм подвиги военнослужащих из Дагестана

«Наши военнослужащие вновь и вновь доказывают, на что способны дагестанцы в защите интересов своей страны.

Под руководством майора Руслана Мансурова батальонно-тактическая группа вступила в бой с превосходящими силами противника и благодаря тактической выучке и профессионализму нашего земляка одержала уверенную победу, не потеряв ни одного военнослужащего.

Другой дагестанец, капитан Ухумали Гусейнов, командуя танковой ротой, удерживал критически важный участок и нанёс значительный урон противнику.

Оба наших парня удостоены высокой государственной награды — ордена Мужества!

Молодцы, ребята! Гордимся! Родные вам Хунзахский и Гумбетовский районы, весь Дагестан сегодня с вами», — говорится в тексте.