Сергей Меликов открыл новую больницу в селе Доргели

Глава Дагестана Сергей Меликов и министр здравоохранения Татьяна Беляева открыли новую участковую больницу в селе Доргели Карабудахкентского района.

Стационар на 10 коек полностью оснащён необходимым медицинским оборудованием, включая УЗИ аппарат и оборудование в операционной. Завершить строительство удалось в рамках Республиканской инвестиционной программы.

Объект – один из долгостроев, который начали строить в 2012 году.

В Карабудахкентскую ЦРБ в рамках Программы модернизации первичного звена здравоохранения закуплено 6 единиц санитарного автотранспорта для перевозки пациентов и врачей, 3 машины скорой медицинской помощи, стационарные и передвижные рентгеновские аппараты, томограф и маммограф и аппараты УЗИ.