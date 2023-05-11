Сергей Меликов осмотрел помещение, где будет располагаться региональное отделение Государственного фонда «Защитники Отчества»

Совсем скоро в Дагестане начнёт свою работу региональное отделение Государственного фонда «Защитники Отечества».

11 мая Сергей Меликов осмотрел помещение, где оно будет располагаться.

«Здесь идут последние приготовления — стараемся предусмотреть всё, чтобы создать для наших защитников и их семей комфортные условия. Фонд будет заниматься не только вопросами медицинской и социальной реабилитации бойцов, но и помогать им вернуться к обычной жизни: обрести новую профессию, трудоустроиться, участвовать в общественных проектах», — сказал Меликов.

Глава Дагестана выразил уверенность, что региональное отделение будет эффективно решать поставленные задачи.