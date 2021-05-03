Сергей Меликов организовал ифтар в шатре Рамадана

Во дворе Джума-мечети с самого начала месяца Рамадан развернут шатёр, куда собираются все, кто желает отпустить уразу в обществе джамаата.

2 мая организацию готовки в шатре взял на себя руководитель Дагестана Сергей Меликов в поддержку благотворительной деятельности фонда «Инсан».

Сам глава республики отсутствовал ввиду пребывания в командировке, однако от его лица перед присутствующими выступил вице-премьер Рамазан Джафаров, который пожелал и в дальнейшем такого же единства для республики, которое наблюдается в момент разговения.

На ифтаре также присутствовали представители Правительства Дагестана и руководители различных ведомств.