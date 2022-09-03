Сергей Меликов опубликовал обращение в День солидарности в борьбе с терроризмом

Глава Дагестана Сергей Меликов обратился к дагестанцам со словами призыва к борьбе против «антигуманной идеологии» с целью уничтожения всех очагов терроризма во имя благополучия Родины.

Он отметил, что страна сталкивалась с наиболее жестокими террористическими актами: Беслан, «Норд-Ост», Каспийск, Буйнакс, Буденовск.

«Сегодня перед лицом новых угроз, в условиях проведения специальной военной операции на Украине, важно осознавать, что нет оснований для самоуспокоения и благодушия. Зло не дремлет», — подчеркнул он.