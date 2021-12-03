Общество

Сергей Меликов обратился к дагестанцам а связи с Международным днём инвалидов

Оставить комментарий

3 декабря — Международный день инвалидов. В связи с этим Сергей Меликов обратился к дагестанцам, отметив, что забота о людях с ОВЗ является приоритетным направлением для органов власти республики. Сегодня в регионе проживают более трёхсот шестидесяти тысяч граждан с ограниченными возможностями здоровья, и, несмотря на недуг, они добиваются серьёзных результатов, демонстрируя силу духа и оптимизм. Кроме того, Сергей Меликов выразил слова благодарности родным и близким людей с ОВЗ и всем тем организациям, которые активно работают с инвалидами.

Также читают:

Энергетики филиала «Россети Северный Кавказ» - «Да...
ЧIаларина гIедатарин гIадар
Минтруд РД продолжает осуществлять выплаты на перв...
Вакцинация - путь к здоровью

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *