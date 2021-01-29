Сергей Меликов обещал помочь в развитии ДГПУ

Сергей Меликов провел встречу с педагогическим составом ДГПУ. Обсудили перспективы развития вуза.

Один из крупных педагогических университетов на Кавказе испытывает сложные времена. Долгое время вуз остается без избранного ректора. Сергей Меликов назвал ситуацию недопустимой и обещал помочь решить вопрос. Глава республики запланировал встречи с Министром просвещения РФ, который является учредителем вуза.

Сергей Меликов отметил, что сегодня республика испытывает дефицит педагогических кадров, поэтому сохранить педагогический вуз — очень важно.

Меликов призвал коллектив к качественной работе со студентами, а организационные вопросы, связанные с аккредитацией вуза и избранием ректора, взял на себя.

На встрече говорили и о заработной плате учителей. Глава республики прорабатывает вопрос о повышении зарплаты бюджетникам.