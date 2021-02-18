Сергей Меликов обещал пересмотреть систему грантов в республике

Накануне в Региональном ресурсном центре развития добровольчества состоялась встреча главы региона с молодежью. Участники диалога смогли задать главе республики вопросы лично. В результате разговор получился откровенным и интересным.

Во вступительном слове Сергей Меликов назвал встречу неформальной и сказал, что готов ответить на все вопросы. Меликов подчеркнул, что молодежь Дагестана знает хорошо по участникам форума «Машук».

Блогеры, активисты и просто неравнодушные поднимали вопросы, которые сегодня волнуют общественность. Вопросы касались наркомании, патриотического воспитания молодежи и отдельных случаев несправедливости по отношению к простым людям.

Блогер Булач Чанкалаев поблагодарил Меликова за отклик на трагедию семьи Гасангусейновых. Общественник также подчеркнул внимание главы к проблеме озера Ак-Гель.

Сергей Меликов отметил, что многие из названных проблем, не позволяют решить нарушения в земельных вопросах. Глава республики отметил, что проблема одним рывком не снимается, но заверил, что по этому направлению решения уже приняты.

«Дагестан должен быть таким, который по крайне мере я помню из своего детства: зеленая и красивая Махачкала, где люди спокойно гуляли по тротуарам. Нам нужно общество объединять и консолидировать, приходить к единым взглядам, понимать, что мы делаем одно дело», – выразил уверенность Сергей Меликов.

По итогам встречи Сергей Меликов обещал поддержать молодежное предпринимательство, построить лагерь в Сергокалинском районе и заверил, что в этом году в Дагестане будет пересмотрена система грантовой поддержки в республике.