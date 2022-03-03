Сергей Меликов: «Никаких оснований для паники нет»

Меры принимаемые руководством страны по повышению устойчивого развития экономики очень даже своевременны и важны, когда весь коллективный запад и США обложили нашу страну беспрецедентными санкциями, стремясь разрушить экономику России. Оперативный штаб по повышению устойчивости развития российской экономики в условиях санкций и призван ответить на эти вызовы со стороны США и ее западных сателлитов.

Для Республики Дагестан как сельскохозяйственного региона важно принятое Правительством РФ решение о выделении 5 млрд рублей на механизм льготного кредитования сельхозтоваропроизводителей. Это особенно важно в период посевной кампании для повышения устойчивого развития этой отрасли экономики в условиях санкций.

Обозначив приоритеты для органов власти региона Сергей Меликов отметил: «Цель нашей работы – защитить экономику республики, благополучие дагестанцев. Никаких оснований для паники нет. При этом нам необходимо определиться с действенными мерами, которые помогут нам сохранить стабильность».

Важно и то, что сегодня все социальные обязательства, взятые на себя республикой, будут выполняться в полном объёме.

Как заверил премьер-министр региона, в течение 5 дней будет проведен полный анализ ситуации с ценами, а также определен уровень продуктового запаса.

Будет сделано все необходимое, чтобы обеспечить занятость населения, которое задействовано в малых формах хозяйствования, усилена работа по линии развития личных подсобных хозяйств.

Россия с ее богатыми ресурсами, трудолюбивым и сплоченным народом, мощными современными Вооруженными Силами — самодостаточное государство и способно ответить на любые вызовы своих врагов (назовем вещи своими именами), будь то экономические или военные.

Абдурахман Манафов, зам.гл. редактора газеты «Вести Агула»