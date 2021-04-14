Политика

Сергей Меликов назначил Эмина Мерданова врио руководителя Минтуризма Дагестана

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Указом Сергея Меликова от 13 апреля 2021 года врио министра по туризму и народным художественным промыслам РД назначен Эмин Мерданов, который с сентября 2020 года работал первым заместителем руководителя Минтуризма Дагестана. Эмин Мерданов в 2014 году окончил МГУ, здесь же окончил магистратуру по специальности «Востоковедение и африканистика». В 2017 г. окончил Московский государственный институт международных отношений. Имеет опыт работы в ведомствах в городе Москва, а также в Минприроды и экологии России.

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