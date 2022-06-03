Сергей Меликов написал в своём Телеграм о росгвардейцах, погибших в Украине

Сергей Меликов: «Это настоящие воины, которые неоднократно принимали участие в специальных контртеррористических операциях.

Именно они защищали права граждан Северного Кавказа, мирную жизнь дагестанцев, некоторые участвовали в специальной операции вооруженных сил в Сирии.

Сегодня эти мужественные и опытнейшие ребята оставили нас. Однозначно, они погибли как герои, прикрывая собой, в прямом смысле этого слова, женщин, детей, своих товарищей, соотечественников.

Молодые дагестанцы из разных уголков республики проявили лучшие качества многонационального дагестанского народа и продолжили традиции воинов Великой Отечественной войны».