Сергей Меликов и Виктория Абрамченко обсудили реализацию мер по защите от подтопления территорий республики

Вопросы реализации комплекса мероприятий по линии федеральных органов исполнительной власти, направленных на защиту от подтопления территорий и населённых пунктов Республики Дагестан обсудили в рамках встречи в Москве Сергей Меликов и вице-премьер РФ Виктория Абрамченко. На встрече также обсуждалось развитие мелиоративной системы северной зоны Дагестана. В ходе встречи Сергей Меликов озвучил предложения, реализация которых придаст импульс социально-экономическому развитию районов республики, и имеющие важное значение для мелиорации, рыбохозяйственного комплекса и всей экологической системы. Виктория Абрамченко поддержала озвученные предложения. Их проработка будет проведена в ходе координационного совещания, которое состоится под руководством вице-премьера РФ в ближайшее время.

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