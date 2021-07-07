Политика

Сергей Меликов и Николай Шульгинов обсудили вопрос оптимизации электроснабжения Дагестана

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Перспективу развития топливно- энергетического комплекса Дагестана обсудил врио Главы республики Сергей Меликов с министром энергетики РФ Николаем Шульгиновым.

Помимо способов улучшения качества электроснабжения, была обсуждена и проблема платёжной дисциплины дагестанцев.

По словам Николая Шульгинова, платёжная дисциплина — одна из приоритетных задач, от которой зависит стабильность энергосистемы и качество электроснабжения потребителей.

Сергей Меликов отметил, что существующая проблема с перебоями в электроснабжении может быть решена при содействии федерального центра. Он выразил надежду, что до наступления зимнего периода удастся отремонтировать наиболее проблемные участки.

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