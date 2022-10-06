Экономика

Сергей Меликов и Максим Решетников обсудили реализацию в Дагестане госпрограммы СКФО в 2022 году и планах на 2023 год

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Глава Республики Дагестан рассказал Министру экономического развития России Максиму Решетникову о результатах реализации государственной программы СКФО в текущем году, а также о планах на 2023 год.

В рамках данной программы планируется построить в Новолакском районе республики четыре дошкольных образовательных учреждений, три из которых планируется сдать уже в этом году. В рамках встречи, Меликов отметил, что в регионе при поддержке Минэкономразвития России проводится работа по избавлению от инфраструктурных ограничений. В свою очередь, Максим Решетников заявил о поддержке в принятии решений по приоритетным направлениям для экономического развития республики.

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