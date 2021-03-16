Сергей Меликов и Борис Титов обсудили актуальные для бизнес-движения республики вопросы

Уполномоченный при Президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов прибыл с рабочим визитом в Дагестан. В рамках поездки состоялась его встреча с врио руководителем региона Сергеем Меликовым, в ходе которой обсуждались актуальные для предпринимательства Дагестана вопросы.

Борис Титов положительно отметил оказанные меры поддержки бизнес-сегменту в регионе, отметив, что сегодня от защиты и обороны необходимо переходить к наступлению и развитию. В этом, по мнению бизнес-омбудсмена, большую роль может сыграть развитие производственного малого бизнеса, который мог стать фактором прогресса для всей экономики.

Сергей Меликов поддержал данный тезис, отметив, что малое предпринимательство и туризм являются основой бизнес-движения республики, отметив, что республика нуждается и в развитии среднего предпринимательства.