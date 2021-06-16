Сергей Меликов экстренно обратился к дагестанцам в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации

Врио главы республики Сергей Меликов обратился к дагестанцам в связи с резким ухудшением эпидемиологической ситуации. Количество заболевших коронавирусом растет, увеличивается и число тяжелых случаев и смертей.

В этой связи врио главы республики просит всех обязательно сделать вакцинацию, опираясь на здравый смысл и не ведясь на фейковые новости о надуманной опасности вакцины.

«Мы опять вынуждены увеличить коечный фонд для ковид-больных. К сожалению, не удается избежать и потерь. Нынешняя ситуация все больше напоминает нам о событиях годичной давности, когда в дома дагестанцев неожиданно пришла беда.

Вспомните, скольких дорогих для нас людей мы потеряли!

Вспомните о часах и минутах, когда не удавалось достойно проститься с родными и близкими…

Неужели мы позволим вернуться в нашу жизнь таким понятиям, как локдаун, удаленка, дистанционное образование?

Неужели мы хотим опять сидеть взаперти, без работы, чтобы лето и осень наши дети видели только из окон квартир и домов? Чтобы в республике замерла хозяйственная и экономическая деятельность, остановились стройки, закрылись театры, опустели спортивные залы? Чтобы стало невозможно проводить религиозные обряды, играть шумные свадьбы, путешествовать, общаться с друзьями, познавать мир?!

А ведь Дагестан – один из регионов России, наиболее пострадавших в период пандемии! Мы многое перенесли и, уверен, переосмыслили этот тяжкий опыт.

Призываю вас, в память о тех, кого мы потеряли, и ради тех, кто должен жить дальше, сделать все возможное для благополучного завтрашнего дня», — говорится в обращении.