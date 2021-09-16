Сергей Меликов: «Единство для Дагестана — это символ, который даёт возможность дальнейшего развития и побед»

В День единства народов Дагестана Сергей Меликов вручил награды специалистам различных сфер за самоотверженный труд и профессиональные достижения. В рамках мероприятия были награждены около тридцати дагестанцев, которые упорно трудятся в сфере медицины, образования, сельского хозяйства, спорта, благотворительности. В их числе к.м.н.Садулла Абакаров, которому Сергей Меликов вручил орден «За заслуги перед Республикой Дагестан». В завершении церемонии награждения, Сергей Меликов поблагодарил всех, кто неравнодушен к проблемам Дагестана.

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