Экономика

Сергей Меликов дал поручение разработать план оздоровления Кикунинского консервного завода

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На прямую линию врио Главы Республики Дагестан поступил вопрос по текущей ситуации с консервным заводом в селе Кикуни. Предприятие с декабря прошлого года приостановило свою деятельность в связи с нахождением на стадии банкротства. Сергей Меликов отметил, что меры для решения данного вопроса предпринимаются ещё с прошлого года. Уже организована работа регионального Правительства по привлечению инвесторов для погашения имеющейся у предприятия задолженности. В рамках прямого эфира Сергей Меликов дал поручение вице-премьеру РД Абдулмуслиму Абдулмуслимову и руководителю сельскохозяйственного ведомства республики Батталу Батталову касательно работки плана по оздоровлению Кикунинского консервного завода.

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