Сергей Меликов дал отдельное поручение по решению вопроса о возвращении останков наиба Хаджи-Мурата и других дагестанских воинов на историческую родину для достойного захоронения

Этим займется специальная рабочая группа под руководством председателя Общественной палаты РД. К решению задачи также будут привлечены государственный секретарь Дагестана Магомед-Султан Магомедов, представители регионального Миннаца и общественные деятели.

«На этот важный вопрос обратили внимание дагестанские общественники и я, конечно, полностью их в этом поддерживаю. Работа в этом направлении уже начата, и мы планируем довести её до конца, чтобы останки дагестанских воинов были преданы земле в соответствии со всеми религиозными канонами», – отметил Глава Дагестана.