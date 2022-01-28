Сергей Меликов: «Без реализации инвестиционных проектов и программ мы республику не поднимем»

27 января Сергей Меликов провёл очередное совещание по вопросам реализации инвестиционных проектов на территории Дагестана. В совещании принял участие гендиректор АО «Курорты Северного Кавказа» Хасан Тимижев. По словам Сергея Меликова, для реализации Стратегии социально-экономического развития РД, которая направлена на улучшение качества жизни населения, необходимо эффективно работать с инвесторами в соответствующих отраслях. Общий объём средств по стратегическим проектам превышает сумму в 324 миллиарда рублей, кроме того, их реализация позволит трудоустроить более пятнадцати тысяч человек. Здесь глава региона выделил ряд проблем, препятствующих эффективному развитию ряда сфер и использованию их потенциала. В их числе неэффективное использование земельных ресурсов, подход некоторых руководителей к работе с инвесторами, вопросы инфраструктуры. Сергей Меликов отметил и положительные аспекты, подчеркнув, что для достижения поставленных целей и задач необходимо консолидировать усилия власти и предпринимателей, инвесторов, а также экспертов. В рамках совещания выступил и Хасан Тимижев. Директор АО «Курорты Северного Кавказа» отметил, что учреждение готово выступить в качестве посредника между федеральными органами власти и институтами развития, а также стать для предпринимателей единым окном, которое окажет поддержку в целях развития туризма, сельского хозяйства, промышленности и других отраслей экономики. Подводя итоги совещания, Глава Республики Дагестан сказал: «Без реализации инвестиционных проектов и программ мы республику не поднимем. Мы должны вовлекать в регион только то, что ему действительно необходимо».

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