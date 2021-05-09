Сергей Меликов: «Без этого дня у нас бы не было ни настоящего, ни будущего»

В день празднования 76-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне Сергей Меликов и члены Правительства РД возложили цветы к обелиску «Воинская слава» и к местам захоронения советских солдат. Врио Главы Республики Дагестан в поздравительном слове назвал День Победы самым народным и самым великим праздником, а также выразил благодарность войнам, которые ценой своей жизни добывали Победу. Всего во время войны от республики было мобилизовано почти сто восемьдесят тысяч солдат. Вернулся домой только каждый второй. Более девяноста тысяч дагестанцев не вернулись с фронта. Вечная им память.

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