Политика

Сергей Меликов: «Без этого дня у нас бы не было ни настоящего, ни будущего»

Оставить комментарий

В день празднования 76-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне Сергей Меликов и члены Правительства РД возложили цветы к обелиску «Воинская слава» и к местам захоронения советских солдат. Врио Главы Республики Дагестан в поздравительном слове назвал День Победы самым народным и самым великим праздником, а также выразил благодарность войнам, которые ценой своей жизни добывали Победу. Всего во время войны от республики было мобилизовано почти сто восемьдесят тысяч солдат. Вернулся домой только каждый второй. Более девяноста тысяч дагестанцев не вернулись с фронта. Вечная им память.

Также читают:

В Дагестане создан Военно-технический Совет при Гл...
Глава Дагестана принял участие в панельной сессии ...
Он брал Берлин
Делегация из Дагестана принимает участие в Российс...

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *