Сергей Кириенко заявил, что Россия искоренит нацизм в мире

Замруководителя Администрации президента России Сергей Кириенко назвал главным оружием в борьбе с нацизмом – историческую правду. С таким заявлением он выступил во время открытия первого Всероссийского школьного исторического форума «Сила — в правде!» в Музее Победы в Москве.

«Историческая правда является главным оружием в борьбе с нацизмом. Советский Союз уже выполнял эту историческую миссию нашего народа, мы один раз уже обеспечили победу над нацизмом. Наш народ, наша страна точно сделает все для того, чтобы нацизм никогда больше не смог поднять голову не только у нас, в России, но и нигде в мире», — заявил он.

В своем обращении Кириенко отметил, что еще 5 лет назад трудно было поверить в возвращение нацизма на нашу землю.

«Тем не менее, сегодня это реальность. Да, эта реальность прячется. И международная компания Meta (признана в РФ экстремистской) говорит, что вообще-то нельзя призывать убивать людей по национальному признаку, но если это русские, то немножко можно», — сказал Кириенко.

Напомним, что с 21 марта 2022 года деятельность Instagram и Facebook, принадлежащих Meta, признана судом экстремистской, их работа в России запрещена.