Общество

Сергей Касьянов посетил Ногайский район

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Руководитель госжилинспекции РД Сергей Касьянов совместно с депутатом НС РД Гасаном Османовым побывали в Ногайском районе, где проинспектировали жилищный фонд, встретились с жителями и руководителями организаций. В рамках встречи проведено совещание по вопросу использования Государственной информационной системы ЖКХ. Присутствующих ознакомили с потенциалом системы и её возможностями: фиксация показаний приборов учёта, оплата за ЖКУ, контроль начислений по лицевому счету.

В завершение встречи Сергей Касьянов, Гасан Османов, глава муниципалитета Мухтарбий Аджеков приняли участие в знаковой акции — высадке 101 деревца в честь прошествия со дня образования ДАССР 101 года.

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