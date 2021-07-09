Семью с 10-ю детьми поздравила Изумруд Мугутдинова с пополнением

В семье Блюденовых приятное событие — у них появился десятый ребёнок. Поздравить семью с таким замечательным событием решила руководитель Минтруда и соцразвития РД Изумруд Мугутдинова. Она вручила родителям 300 000 рублей, которые полагаются при рождении десятого и каждого последующего ребенка и подарки.

Семья встретила гостей музыкальными номерами: сестры Блюденовы играли на фортепьяно и скрипке, а семья пела песню о семье.

Изумруд Мугутдинова сказала, что атмосфера, царящая в доме, тёплая и внушает родительскую заботу.