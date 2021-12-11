Семью Героя России Арзулума Ильясова навестил Нюсрет Омаров

Врио Первого зампредседателя Правительства РД Нюсрет Омаров в честь Дня Героя Отечества навестил семью погибшего на спецзадании Героя России Арзулума Ильясова.

Арзулум Ильясов был полковником милиции, принимавшим участие в спецоперациях против бандформирований. Он участвовал в освободительных кампаниях при захвате заложников в Минводах, в Махачкале, за село Первомайское во Вторую чеченскую.

Ильясов погиб в 2005 году 15 января во время антитеррористической операции в Каспийске.

Награждён званием Героя Российской Федерации посмертно.