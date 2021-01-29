Семьям, имеющим детей от 3 до 7 лет

Семьи имеющие детей в возрасте от 3 до 7 лет (включительно), для получения пособия (от 3 до 7) с начала года (но не ранее достижения ребёнком 3 лет) необходимо обратиться за её назначением до конца 2020г.

🔳 Все кто подал заявление, но не получил уведомления о том, что заявление принято на обработку, необходимо обратиться в УСЗН (СОБЕС) по номеру телефона горячей линии.

🔳 Те из граждан, которые получили уведомление «УСЛУГА ОКАЗАНА», но в течении текущей недели деньги так и не получат, должны на следующей недели обратиться в УСЗН (СОБЕС) по номеру телефона горячей линии.

🔳 Тем из заявителей, которые оформили и получают выплату от 3 до 7, но у которых и другие дети достигли возраста 3 лет, необходимо повторно подать заявление, для того чтобы включить этого ребёнка на выплату.

🔳 Переоформлять выплату от 3 до 7 с началом года нет необходимости!

🔳 Переоформить следует по истечению года после первой подачи заявления, по которому было вынесено положительное решение.