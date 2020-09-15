Семья Саидовых из Кизлярского района

Дагестанские семьи неоднократно становились эталоном в системе воспитания подрастающего поколения, отношения к старшим, трансляции морально-нравственных норм. Одним из таких примеров уже более тридцати лет служит семья Саидовых, проживающая в Кизлярском районе республики Дагестан.

Глава семьи — Саидов Шахбан Магомедович, участник Ополчения 1999 года. За героизм и отвагу он награжден Владимиром Путиным, который на тот момент занимал должность Председателя Правительства РФ, наручными часами «За личное мужество».

В 1998 году избран главой Новокохановской сельской администрации Кизлярского района, в этой должности работает и по сей день. Его жена, Саидова Зухра Пахрудиновна, педагог с многолетним стажем, «Ветеран труда».

У супругов Саидовых пятеро детей, каждый из которых выбрал для себя разные профессии, но все как один достойно несут свою фамилию, радуя и не подводя своих родителей.