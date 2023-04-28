Семинар-совещание с представителями Дагестана и представителями Правительства республики в субъектах России

В городе Махачкале в Доме дружбы 26 апреля состоялся семинар-совещание с представителями Республики Дагестан и Правительства Республики Дагестан в субъектах Российской Федерации по вопросам формирования общероссийской гражданской идентичности и выработке механизмов совершенствования систем противодействия проявлениям терроризма, организованный Министерством по национальной политике и делам религий Республики Дагестан.

Открывая мероприятие, Энрик Муслимов поприветствовал собравшихся от имени Главы Республики Дагестан Сергея Меликова.

В своем выступлении руководитель Миннаца отметил, что с учетом ситуации, которая началась 24 февраля прошлого года в России и в мире, мы должны менять свои методы и формы работы с молодёжью.

«В Республике Дагестан накоплен огромный опыт взаимодействия представителей Республики Дагестан с региональными органами власти, с представителями других регионов, с общественными и религиозными организациями. Выстроена соответствующая работа по противодействию идеологии терроризма и экстремизма. Не все субъекты могут этим похвастаться. Вы являетесь нашими представителями, в первую очередь работаете и отвечаете за наших земляков-дагестанцев, которые проживают в субъектах Российской Федерации. Необходимо усилить профилактическую, духовно-нравственную и военно-патриотическую работу на местах», — сказал Энрик Муслимов.

Заместитель председателя Комитета НС РД по национальной политике, вопросам общественных и религиозных объединений и межпарламентским связям Елена Ельникова проинформировала о работе депутатов Народного Собрания Республики Дагестан в части взаимодействия с регионами.

«От представительств к нам поступают предложения запустить механизм присвоения улицам имен наших героев-дагестанцев, которые отдали свои жизни, участвуя в специальной военной операции. Мы поддерживаем данную инициативу и непосредственно работаем в этом направлении и оказываем методическую помощь», – рассказала Елена Ельникова.

В своем выступлении министр по делам молодежи Республики Дагестан Камил Саидов отметил, что сегодня, во времена напряженной обстановки в мире, важно усилить работу по патриотическому воспитанию молодёжи, сообщил о готовности министерства оказать необходимую поддержку представительствам Правительства Республики Дагестан в субъектах Российской Федерации в данном направлении. Также он подчеркнул, что представительствам необходимо улучшить информационную работу, так как молодежь активно пользуется социальными сетями.

В свою очередь, председатель Межведомственного Совета по взаимодействию с соотечественниками при Министерстве по национальной политике и делам религий Республики Дагестан Магомед Алиханов рассказал о деятельности межведомственного Совета и выразил благодарность представителям Правительства Республики Дагестан в регионах нашей страны за совместную продуктивную работу.

Также в рамках семинара выступили федеральный эксперт — сотрудник Центра профилактики экстремизма и терроризма, формирования патриотизма и гражданской идентичности ФГБОУ ВО «Пятигорский государственный университет» Мурад Ибрагимов, первый заместитель министра цифрового развития Республики Дагестан Рамазан Абдуллаев, заместитель начальника отдела информационного противодействия экстремизму Центра противодействия экстремизму МВД по РД Гаджи Абдулаев, помощник Главы Республике Дагестан Керим Бадрутдинов и руководитель Координационного центра по противодействию идеологии терроризма и профилактики экстремизма при ДГУ Магомед Магомедов.

Завершилось мероприятие обменом мнений и принятием рекомендаций.