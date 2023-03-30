Семьи участников СВО находятся под пристальным вниманием хасавюртовских властей

Работа по оказанию всевозможной помощи и поддержки семьям участников специальной военной операции является одной из наиболее важных задач в городе Хасавюрте. Ежедневно к ним выезжают представители городских властей с целью разузнать о текущем положении дел, выяснить проблемы, с которыми они сталкиваются и помочь в их решении.

Так, к родным и близким военнослужащих отправились депутат городского Собрания Камалудин Алибеков, начальник Архивного отдела Израил Дудаев, а также представитель волонтерского штаба #МыВместе. Они передали семьям продуктовые наборы и взяли во внимание вопросы, беспокоящие их.