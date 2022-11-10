Семьи мобилизованных дагестанцев могут подать заявление на получение дополнительных мер соцподдержки через Госуслуги

В Дагестане заработал электронный сервис подачи заявок через единый портал «Госуслуги» по получению дополнительных мер социальной поддержки для семей мобилизованных и добровольцев.

Вступил в силу Указ Главы РД о дополнительных мерах социальной поддержки семей граждан, призванных на военную службу по частичной мобилизации в Вооруженные Силы РФ, а также принимающих участие в специальной военной операции на добровольной основе, одновременно начался прием заявлений на получение соответствующих льгот – в МФЦ и социальной защиты региона, а также на ЕПГУ.

Указом установлены следующие меры социальной поддержки: направление в первоочередном порядке членов семей мобилизованных граждан, добровольцев, призванных в установленном порядке нуждающимся в социальном обслуживании в стационарной форме, в соответствующие организации социального обслуживания; — оказание в первоочередном порядке членам семей, призванным в установленном порядке нуждающимся в социальном обслуживании, социальных услуг в полустационарной форме и в форме социального обслуживания на дому; — оказание содействия членам семей в обеспечении рабочими местами в первоочередном порядке; — предоставление единовременной выплаты семьям мобилизованных граждан и добровольцев; — приём заявок для зачисления на обучение по программам высшего образования в ГАОУ ВО «ДГУНХ» по специальной квоте (приём на обучение осуществляется на основании результатов вступительных испытаний); — прием заявок по освобождению от платы, взимаемых с родителей (законных представителей) за обучение по дополнительным общеобразовательным программам детей мобилизованных граждан, добровольцев; — прием заявок по освобождению от платы, взимаемых с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми мобилизованных граждан, добровольцев; — прием заявок по освобождению от платы за обучение студентов, обучающихся по программам среднего профессионального образования очной, очно-заочной и заочной форм обучения по договорам об образовании, являющихся детьми мобилизованных граждан, добровольцев.