Сефижат Магомедрасулова: «У матерей погибших общий язык — язык горя»

Сегодня, 20 февраля, в рамках телемарафона акции «Все для победы» о деятельности сообщества матерей, жен, сестер погибших в СВО «Сила Матерей» рассказала председатель сообщества Сефижат Магомедрасулова.

«На сегодняшний день «Сила матерей» — это как единый организм, одна семья, в которую входят матери, жены, сестры наших погибших героев. На сегодняшний день деятельность ведется в разных направлениях. Это и строительство мечети в поселке Ленинкент, собирается материал, чтобы написать книгу о наших ребятах.

Кроме того, высажен Сад памяти семьей Сайкумовых в Буйнакском районе. У нас также запланирована встреча с военными юристами по соцвыплатам Минтруда. Мы планируем передать наш опыт и другим регионам, так как сейчас такое сообщество есть только в Дагестане. Им тоже нужна психологическая, юридическая поддержка, и просто ощущение, что они не одни», — подчеркнула Магомедрасулова.

Подробнее о строительстве мечети рассказала Сапижат Мазаева — мать погибшего Героя России Нурмагомеда Гаджимагомедова. «Эту идею подала мать Сунгура – Мисель. Очень многие отозвались. Уже нам выделили участок. Он выровнен, подготовлен. Также там будет красивая аллея. К строительству могут присоединиться все желающие».

Мазаева призналась, что матерям погибших очень важно, чтобы об их детях помнили: «Ничто не утешит материнскую боль. Но это хоть какой-то бальзам на душу, когда об их детях помнят, проводят какие-то мероприятия в их честь». «У матерей погибших общий язык — язык горя. Я рада, что я могу хоть как-то им помочь и поддержать», — сказала Сефижат Магомедрасулова.

Источник: https://mirmol.ru/novosti/sefizhat-magomedrasulova-u-materej-pogibshih-obshhij-jazyk-jazyk-gorja/