Сделаем город комфортнее

Выбирайте общественные территории и дизайн проекты благоустройства, следите за реализацией победивших проектов, участвуйте в развитии своего города.

С 26.04.2021 по 30.05.2021 года проходит рейтинговое голосование по отбору общественных территорий и дизайн проектов благоустройства.

В проекте участвуют 9 муниципальных образований. У каждого участника голосования есть 1 голос. Гражданину для допуска к голосованию должно быть 14 лет.

С информацией об участвующих в голосовании объектах и возможностях голосования можно ознакомиться на платформе za.gorodsreda.ru.

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