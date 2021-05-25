Сделаем город комфортнее

Выбирайте общественные территории и дизайн-проекты благоустройства, следите за реализацией победивших проектов, участвуйте в развитии своего города.

О проекте голосования

С 26.04.2021 по 30.05.2021 года проходит рейтинговое голосование по отбору общественных территорий и дизайн проектов благоустройства.

9 муниципальных образований участвуют в проекте, 1 голос есть у каждого участника голосования. 14 лет

должно быть гражданину для допуска к голосованию.

Как проголосовать?

1. Выберите свое муниципальное образование, ознакомьтесь со списком объектов для голосования.

2. Войдите через Госуслуги или зарегистрируйтесь, указав в форме регистрации ваши фамилию, имя, отчество, дату рождения, место проживания, адрес электронной почты, подтвердите номер телефона.

3. Выберите из списка общественную территорию или дизайн-проект благоустройства, который, по вашему мнению, должен быть благоустроен в первую очередь. Результаты голосования будут опубликованы на сайте после завершения голосования.

Цель федерального проекта

Основная цель — сделать города более комфортными для жителей, повысить индекс качества городской среды. Вдвое сократить количество городов с неблагоприятной средой. Вовлечь граждан в процесс благоустройства городов.

Где проходит голосование

Именно вы, жители городов, здесь и сейчас решаете, какие территории больше всего требуют внимания и как их благоустроить. Вы — эксперты своего города и, как никто другой, знаете, что нужно сделать на территории рядом с вашим домом. Голосуйте!

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАНИЯ

город Каспийск

город Кизилюрт

город Хасавюрт

город Дербент

город Буйнакск

город Кизляр

город Дагестанские Огни

город Махачкала

город Избербаш

ГОЛОСОВАТЬ

Реализованные проекты

Проект «Формирование комфортной городской среды» реализуется с 2017 года. Множество территорий получили новую жизнь в разных городах и поселениях России. Ваш голос важен!

Почему стоит проголосовать?

Средства федерального проекта потратят на те объекты, которые наберут наибольшее число голосов. Среди них может быть и ваш!

Хотите видеть рядом с вашим домом благоустроенный парк, сквер, общественное пространство? Голосуйте за него! Решайте, каким будет ваш район.

Акцент делается на комплексное благоустройство. То есть в порядок приведут не единичные участки (например, только поменяют скамейки), а всю территорию полностью.

Решайте сами, появится на выбранной вами территории прогулочная зона или зона для выгула собак. А может, спортивная площадка? Голосуйте!