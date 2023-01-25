Считанные часы остались до «Прямого эфира» с Главой Дагестана Сергеем Меликовым

Сегодня, 25 января в 15.00 Глава Дагестана Сергей Меликов проведет «Прямой эфир», где ответит на вопросы жителей республики. Ранее республиканскими СМИ было анонсировано проведение «Прямого эфира». Уже по объявленным адресам поступило несколько тысяч вопросов руководителю республики.

Сегодня Сергей Меликов на своем ТГ-канале также напомнил о том, что будет напрямую общаться с гражданами республики. И эфир будет идти на

«Уже поступило свыше 2 тысяч обращений! Конечно, как я и ожидал, многие из них затрагивают социальную сферу. Есть вопросы, касающиеся как отдельных людей, так и целых населённых пунктов. Каждый из них очень важен. Я готов к открытому и честному разговору. Трансляция начнется 25 января в 15:00 на республиканских телеканалах и в моём телеграмм-канале, присоединяйтесь!» — так написал Сергей Меликов.

Также руководитель РГВК «Дагестан» Камила Гамзатова напоминает, что прямой эфир будет идти на их телеканале.

«Смотрите трансляцию эфира на сайте РГВК «Дагестан», в социальной сети во ВКонтакте и слушайте на волнах радиостанции «Страна гор» 96.7fm», — сообщает Гамзатова.

Источник: Голос степи