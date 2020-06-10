Экономика

Самозанятые смогут получить господдержку в условиях пандемии

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Владимир Путин подписал закон, закрепляющий обязательства государства в поддержке самозанятых граждан в период пандемии.

Закон прописывает денежную и имущественную помощь и гарантирует льготные кредиты, гранты и субсидии.
Новый закон, помимо поддержки, создает для бизнеса благоприятные условия для легализации.
Регионы и муниципалитеты смогут сами помогать физлицам, работающим в специальном налоговом режиме из собственных бюджетов.
Особый налоговый режим для самозанятых в Дагестане начнет работать с 1 июля.

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