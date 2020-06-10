Самозанятые смогут получить господдержку в условиях пандемии

Владимир Путин подписал закон, закрепляющий обязательства государства в поддержке самозанятых граждан в период пандемии. Владимир Путин подписал закон, закрепляющий обязательства государства в поддержке самозанятых граждан в период пандемии.

Закон прописывает денежную и имущественную помощь и гарантирует льготные кредиты, гранты и субсидии.

Новый закон, помимо поддержки, создает для бизнеса благоприятные условия для легализации.

Регионы и муниципалитеты смогут сами помогать физлицам, работающим в специальном налоговом режиме из собственных бюджетов.

Особый налоговый режим для самозанятых в Дагестане начнет работать с 1 июля.