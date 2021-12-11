Самострои — соль на ране Дагестана

Очередной раз проблема самостроев обсуждена на уровне Правительства Дагестана: Батыр Эмеев провел заседание Правительственной комиссии по выработке предложений по проведению самовольно возведенного строительства в соответствие с законодательными требованиями.

На обсуждение заседания вынесено 50 многоквартирных домов, которые построены с нарушениями, однако с замечаниями признаны безопасными. Предприняты меры по вводу их в оборот и присвоению почтовых адресов. Также проведен конкурс по отбору управляющей компании.

По итогу заседания Комиссия приняла решение исключить 45 многоквартирных домов из перечня самостроев, реализованных с градостроительными нарушениями.

На данный момент в гражданский оборот успешно введено 88 объектов.